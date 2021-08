Tottenham, Kane verso Manchester. Vlahovic e Martinez nel mirino

Il futuro di Harry Kane sembra essere sempre più lontano da Londra. Tottenham pronto al grande colpo in attacco per sostituirlo.

Come riporta il Corriere della Sera, nella giornata di oggi alle 17:30 verrà giocata Tottenham - City, prima di parlare del futuro di Harry Kane, sempre più vicino all'approdo nella squadra di Manchester. Nell'incontro parleranno appunto del trasferimento dell'attaccante inglese per la cifra mostre di 150 milioni di euro. C'è curiosità di capire anche chi sarà poi il sostituto dell'Uragano. Con la cessione di quest'ultimo, la squadra inglese dovrebbe chiudere un grande colpo in attacco e nel mirino ci sono due attaccanti di Serie A. Il primo è sicuramente l'attaccante serbo classe 2000 della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sul quale però c'è anche la concorrenza spagnola dell'Atletico Madrid, con la sua offerta di 50 milioni + 10 di bonus e poi c'è l'interista Lautaro Martinez, il cui agente è atteso in questi giorni a Milano per trattare il rinnovo con la società nerazzurra.