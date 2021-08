Vlahovic, cederlo significherebbe rivivere il passato. No ad un Chiesa-bis

Se la Fiorentina vuole ripuntare a tornare dove merita, c'è bisogno di costruire un progetto concreto, con Vlahovic al centro di esso.

Come riporta il Corriere dello Sport, cedere Dusan Vlahovic, per la Fiorentina significherebbe giocarsi molto della sua credibilità e della sua futura dimensione. Sarà sicuramente la svolta decisiva, per capire che intenzioni ha la società viola per il futuro di questa squadra. In pochi anni, prima con Della Valle, poi con Commisso, la squadra viola ha ceduto innesti di grande rilievo come Bernardeschi e Chiesa alla Juventus, guadagnandoci un totale di 100 milioni di euro. Se dovesse accettare una delle offerte arrivate dall'Inghilterra o dalla Spagna, si parlerebbe di ulteriori 60/70 milioni.