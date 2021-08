Vlahovic, decisivo l’arrivo di Commisso. Tutto in (massimo) sette giorni

Il ritorno del presidente coinciderà con un punto fermo sulla vicenda legata al serbo

Di seguito vi riportiamo l'aggiornamento de La Nazione su Dusan Vlahovic, il numero 9 viola che ha scatenato un duello a suon di milioni tra Tottenham e Atletico Madrid. Prima di tutto c’è da capire se uno dei due club (soprattutto l’Atletico) arrotonderà la proposta d’acquisto a 70 milioni, pareggiando quello che è il valore dell'eventuale clausola rescissoria. Gli spagnoli sono poi pronti a inserire nell’affare il giovane difensore argentino Perez, un talento che potrebbe far gola a molti. Nessuna offerta che la Fiorentina abbia preso sul serio, per il momento, aggiunge il Corriere dello Sport-Stadio. La presenza di Commisso in Italia sarà in ogni caso la garanzia di una decisione definitiva. Sicuramente prima del via al campionato, domenica sera a Roma. E intanto il Bologna mette fretta alla Fiorentina per Orsolini, sondato anche da Torino e Lazio: per la Gazzetta dello Sport, i viola affonderebbero solo in caso di cessione del serbo .