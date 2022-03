Torreira non ha dubbi, la sua scelta è chiara: adesso tocca alla Fiorentina

Torreira ha dato il suo sì per il continuo della sua avventura a Firenze. Ormai è solo una questione di tempo

Il mercato lascia spesso un po' di dubbi, soprattutto sul futuro di ogni giocatore, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, non è assolutamente il caso di Torreira. Il centrocampista viola si sente ormai un ex Gunners e non ha nessuna intenzione di ritornare a Londra. Ecco infatti, che la società viola è da giorni a lavoro per cercare di ottenere qualche agevolazione per quanto riguarda il suo riscatto, fissato a 15 milioni. Sembra solo una questione di tempo, perché Torreira ha scelto Firenze e Firenze ha scelto Torreira. Un amore a prima vista destinato a durare per tanto tempo.