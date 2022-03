L’agente di Torreira al cs, proseguono i contatti per il riscatto

Torreira ha scelto, la Fiorentina vorrebbe abbassare il przzo del riscatto: si tratta anche attraverso il rappresentante del giocatore

Morale basso al centro sportivo Davide Astori: Radio Bruno riporta che Italiano alla ripresa degli allenamenti sta lavorando sulle assenze di Bonaventura per squalifica e per infortunio di Odriozola. Non si hanno ulteriori novità sulle condizioni di Nastasic, mentre oggi si è fatto vedere il procuratore di Torreira, Pablo Bentancur, che ha intrattenuto un colloquio con la dirigenza viola.