21 tiri, 0 gol: la mancanza di precisione pesa sugli obiettivi. E è un film già visto

«Manca concretezza», dice Italiano

La Fiorentina fa fatica a trasformare in reti l'enorme mole di gioco che sviluppa praticamente ogni partita. La sfida con la Juventus è stata solo la punta dell'iceberg: 21 tiri in porta contro 6, eppure il risultato finale è 0-1 per i bianconeri. Delle 21 conclusioni viola, solo 6 sono finite nello specchio: un evidente problema di mira che pesa fin dall'inizio della stagione e che alla lunga rischia di fare della Fiorentina una splendida incompiuta.