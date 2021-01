Torreira, nei prossimi due giorni l’affondo decisivo. In attacco il preferito è Lasagna

Dopo aver perso Conti, la Fiorentina si rituffa nella corsa al centrocampista: come scrive Tuttosport, oggi sarà la giornata della firma di Maleh (che arriverà a giugno), ma i prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’operazione Torreira sarà fattibile. Tra domani e mercoledì ci saranno infatti contatti serrati tra Pradè e l’entourage dell’uruguaiano. Per l’attacco tra Pavoletti e Inglese il preferito è Lasagna (SCHEDA): trattare con l’Udinese non è semplice, la Fiorentina potrebbe provarci inserendo il prestito di Eysseric.

