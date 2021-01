VN – Idea Ehizibue: contatti con gli intermediari del giocatore. La Fiorentina valuta…

La Fiorentina pensa a Kingsley Ehizibue per rinforzare la fascia destra. Secondo quanto appreso da ViolaNews il club gigliato avrebbe avuto un contatto con gli intermediari del giocatore in forza al Colonia. In casa viola sono in corso alcune valutazioni che riguardano anche il possibile modulo da utilizzare in futuro, questione che potrebbe condizionare il mercato della Fiorentina.

