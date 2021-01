Toro e Fiorentina, obiettivi comuni: per l’attacco c’è l’idea Lammers

Su le pagine di Tuttosport questa mattina viene citata anche la Fiorentina tra le squadre interessante alla giovane punta dell’Atalanta Sam Lammers. Oltre ai viola anche il Torino è interessato al giocatore, visto l’interesse a rafforzare il proprio reparto offensivo e dopo aver ricevuto un “no” dalla Fiorentina stessa e Commisso per Kouamé. L’Atalanta però vorrebbe cedere il gioiello ex Psv solamente in prestito.

LA SCHEDA TECNICA DI SAM LAMMERS

