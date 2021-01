“No all’abbattimento del Franchi”. E’ guerra di ricorsi per la casa della Fiorentina

Su le pagine di La Repubblica questa mattina troviamo un’importante analisi di quello che potrebbe avvenire nelle prossime ore intorno al mondo Fiorentina e la questione stadio. Nei prossimi giorni il Ministero dei beni culturali darà la propria risposta alla richiesta della società viola per l’abbattimento dello stadio Franchi.

L’associazione Nervi Project però non ci sta e si dichiara pronta a presentare un dossier di ricorso al Tar qualora il Ministero dovesse concedere qualsiasi forma di stravolgimento della struttura ideata dal Nervi. L’associazione potrebbe trovare forza nel comitato Salviamo il Franchi ed il Fai oltre a figure illustri nel mondo dell’architettura.

I critici da mesi sostengono che si tratti di una norma incostituzionale e potrebbero porre la questione nel ricorso, spingendo il Tar ad interpellare la Corte Costituzionale per un pronunciamento che avrebbe tempi lunghi ed esito molto incerto. Che succederà a quel punto? Il patron viola, già da mesi convinto che l’opzione Franchi sia fattibile solo a patto di poterlo abbattere e ricostruire spostandolo più avanti, cosa che difficilmente il Mibact permetterà nel parere, tornerà a valutare l’ipotesi di Campi Bisenzio, fin qui congelata, che potrebe essere agevolata dalle nuove tramvie su cui il governatore Giani vuole puntare?

(…) Uno dei temi rilevanti è sulla salvaguardia dei cosiddetti elementi testimoniali: quali andranno salvati? E dove? In loco o anche in altra sede, come ipotizza la legge? Difficile che il parere possa autorizzare uno spostamento delle scale elicoidali o della Torre di Maratona altrove. Ma magari darà qualche margine sull’abbattimento delle curve. E qui viene il bello perchè l’associazione Nervi non ne vuole nemmeno sapere ed è pronta ad andare al Tar, persuasa che l’impianto vada consolidato ma conservato integro. Tesi su cui archistar come Calatrava, Foster e Moneo si sono già schierate e ora pure il Consiglio nazionale degli architetti e volti internazionali come Kazuyo Sejima e Ryue NIshizawa e Kai- Uwe Berrgmann di Big. E a sorpresa, anche Massimiliano Fuksas, partner di Marco Casamonti, il progettista della Fiorentina