Il mercato ribolle, attacco al photofinish. Torreira, martedì è il D-Day, Pato? Mai dire mai

Gli ultimi 15 giorni di mercato saranno quelli decisivi per chiudere le operazioni impostate da Barone e Pradè. Lo scrive La Nazione, che dà ancora per forti le piste che portano a Zaza e Inglese, in attesa di capire se sarà possibile agire al photofinish per Caicedo e Gomez, approfittando del fallimento di altre trattative. Pato? Mai dire mai. Per Conti le parti si riaggiorneranno nel corso della prossima settimana, la stessa che vedrà la firma di Youssef Maleh. Martedì, invece, sarà un giorno importante per Torreira, per il quale il Torino si è tirato indietro, dunque avanti tutta sul prestito con diritto di riscatto. Con l’addio di Duncan e molto probabilmente di Pulgar, servono forze fresche a centrocampo, torna di moda l’opzione prestito secco di Demme dal Napoli.

