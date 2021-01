Fiorentina, tentativo viola per Odriozola: la risposta del giocatore

La Fiorentina aveva stretto per Andrea Conti del Milan, ma la trattativa ha subito un rallentamento, perchè i viola hanno provato a sondare nuovi terreni. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, la Fiorentina ha messo gli occhi su Alvaro Odriozola, terzino destro classe ’95 di proprietà del Real Madrid, ma ai margini del progetto di Zidane. I viola ci hanno provato, ma per ora il giocatore ha fatto sapere di non voler lasciare la capitale spagnola. La Fiorentina però non molla la pista.