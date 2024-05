Torna di moda il nome di Dia. Ma c’è la concorrenza di una big

Boulaye Dia in estate potrebbe tornare a essere un nome spendibile in casa viola, ma su di lui c'è concorrenza

Nonostante le reti di Nzola e Belotti di ieri, l'attacco della Fiorentina non ha certamente convinto in stagione. In estate molte squadre potrebbero cambiare centravanti. E la Fiorentina si inserisce in questo contesto. Con Boulaye Dia che potrebbe tornare d'attualità, secondo la Gazzetta Dello Sport. Un nome che già piaceva l'estate scorsa, ma il costo di 25 milioni spaventava. Ma su di lui potrebbe esserci anche la Lazio. Ma Tudor rivorrebbe il cholito Simeone, come ai tempi di Verona