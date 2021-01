Torino, il pari dei rimpianti. A fare festa è solo la Fiorentina

Nell’edizione odierna di Tuttosport troviamo il commento alla partita di ieri sera. Per il giornale, il secondo pari ottenuto in extremis dai granata dopo il 2-2 di Benevento, vale come “il pareggio dei rimpianti”. Tanta la frustrazione per la mancata vittoria ottenuta, soprattutto perché l’atteggiamento non è stato quello di una squadra che vuole vincere la partita a tutti i costi. E invece tentare l’assalto in doppia superiorità numerica, considerando la complicata posizione in classifica, era doveroso e necessario per i granata. Insomma “a fare festa è solo una Fiorentina tosta che sale a +8 sul terz’ultimo posto, occupato da un Cagliari temporaneamente staccato dal Toro di una sola lunghezza: potevano, anzi dovevano essere tre. L’opportunità sprecata è enorme, come troppe volte è capitato: e la prima vittoria in casa è rimandata anche al via del ritorno conducano in Serie B rimane forte”

La Gazzetta titola: “Rabbia Toro, che errori Di Bello”

Ribery illumina Torino, ma non basta. Polemiche per un Di Bello insufficiente