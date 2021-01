La Gazzetta titola: “Rabbia Toro, che errori Di Bello”

L’orgoglio del Torino, il carattere della Fiorentina e la serata negativa di Di Bello. Come scrive La Gazzetta dello Sport i granata sprecano l’ennesima occasione per portare a casa la vittoria, ma la squadra di Nicola evita una devastante sconfitta dopo che i viola avevano controllato per larga parte le redini del match. La Rosea si concentra sul fischietto pugliese, in particolare al rigore non dato al 29′ quando Dragowski esce e (dopo la palla) colpisce anche Lukic: una settimana fa a Benevento i granata avevano subito una decisione opposta e – si scrive – il designatore Nicola Rizzoli, avvistato in tribuna, dovrà uniformare le decisioni dei suoi uomini in situazioni del genere. Nella ripresa invece deve ricorrere al Var per ravvisare il rosso a Castrovilli al limite dell’area ed è incappato in una serata negativa pure nelle valutazioni “normali”. Sembra eccessiva anche l’espulsione di Milenkovic dopo il corpo a corpo con Belotti. Fiorentina in nove, ma la beffa arriva proprio nel finale quando il Gallo trova il pari.

Ribery illumina Torino, ma non basta. Polemiche per un Di Bello insufficiente