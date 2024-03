Torino-Fiorentina: pochi dubbi per Italiano. Ballottaggio a centrocampo

Il Corriere dello Sport ipotizza oggi sulle sue pagine il possibile schieramento della Fiorentina contro il Torino. Secondo il quotidiano, Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Terracciano tra i pali, come di consueto, almeno finché non rientrerà a pieno regime Christensen per permettergli di rifiatare. Sulla destra spazio a Kayode al quale verrà data continuità vista l’ottima serata di lunedì contro la Lazio, in cui il classe 2004 ha trovato peraltro il primo gol. Fintanto che non recupererà Quarta, centrali forzati Milenkovic e Ranieri. Sulla sinistra fiducia a capitan Biraghi che dovrebbe spuntarla nuovamente su Parisi. Linea mediana che necessiterà di muscoli, dunque è molto probabile che al fianco di Arthur operi Duncan, anche se non va esclusa l’ipotesi Mandragora al posto del brasiliano. Passando al reparto offensivo, l’esterno destro dovrebbe essere Ikone, il trequartista un ritrovato Bonaventura - per il momento in vantaggio su Beltran - e l’esterno sinistro Gonzalez (convocato in Nazionale). Unica punta Belotti, pronto a sfidare ancora una volta il suo passato dopo averlo fatto con la maglia della Roma. E sarà interessante capire quale accoglienza riserverà lo stadio Olimpico Grande Torino all'ex centravanti granata, già ricevuto in passato con cori e striscioni non propriamente lieti. Chissà, infatti, che alla fine Vincenzo Italiano non possa sorprendere tutti scegliendo Beltran.