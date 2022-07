Toccata e fuga dal caldo di Firenze: Fiorentina, destinazione Austria

Si è concluso ieri il ritiro di Moena : la squadra è rientrata a Firenze in nottata, dopo aver salutato i tifosi. Adesso la Fiorentina ha di fronte a sé la seconda parte dell’estate. Un paio di giorni completi di riposo da trascorrere in famiglia, poi i calciatori gigliati si ritroveranno martedì al Centro Tecnico di Coverciano, dove trascorreranno le ultime ore a Firenze prima della partenza per l’Austria , sede che Italiano e lo staff hanno scelto per far svolgere al gruppo la seconda parte del ritiro estivo.

Mercoledì, dopo l'allenamento, il gruppo si trasferirà a Mils, vicino Innsbruck, dove rimarrà fino a lunedì 1 agosto. Qui sabato 30 luglio, alle 19, affronterà in amichevole il Galatasaray, presso il "Tivoli-Neu" Stadion. Da martedì 2 agosto fino a venerdì 5, i viola si trasferiranno a Grödig (Salisburgo). Mercoledì 3 agosto alle ore 18 seconda amichevole con la Nazionale maggiore del Qatar, presso l’Untersberg Arena. Infine il gruppo si trasferirà in Spagna, dove sabato 6 agosto, alle ore 21, la Fiorentina chiuderà il precampionato con un’amichevole contro il Betis Siviglia allo Stadio "Benito Villamarin". Da lì in avanti, dopo qualche ora di riposo subito dopo il ritorno in città, riprenderanno gli allenamenti, in vista dell’esordio in campionato, domenica 14 agosto alle ore 18.30, quando al ‘Franchi’ arriverà la Cremonese.