Titolare o no, Beltran vuole esserci a San Siro: Italiano spera

La Nazione si sofferma sulle condizioni dell'attaccante argentino. Ieri, Beltran è tornato in gruppo dopo che anche mercoledì era al Viola Park per allenarsi da solo. Dei pochi giorni di stop degli allenamenti concessi da mister Italiano, l’attaccante viola ne ha sfruttati pochi. Si è regalato comunque una pausa, magari non fino in fondo, dal calcio, considerato che è stato a Milano per visitare la città, ma anche per fare tappa al ristorante argentino di proprietà di Javier Zanetti, per riassaporare i sapori di casa nel segno dell’asado. Accanto a lui mamma Adriana, appunto, e Federico. Una gita fuori porta che lo ha aiutato a ricaricare le pile, pronto ad andare a caccia della convocazione per la sfida di San Siro, quando la Fiorentina, alla ripresa del campionato, affronterà il Milan. Difficile ipotizzare un suo impiego dall’inizio. Ma Lucas sta lavorando comunque per essere a disposizione di Italiano e della squadra. La voglia di dimostrare il suo valore è tanta, così come quella di incrementare il suo bottino di reti: così misero non è mai stato per uno che ha guidato i Millonarios al titolo di Primera Division argentina: 16 gol in 35 presenze stagionali.