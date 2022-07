Tifosi pazzi di Jovic: a Peretola scene che non si vedevano da arrivo Commisso

Primo giorno fiorentino per l’attaccante serbo ex Real Madrid arrivato in viola per riempire il vuoto di gol lasciato da Vlahovic. Entusiasmo alle stelle

Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'arrivo di Luka Jovic a Firenze:

"Il vento della Serbia è iniziato a soffiare su Firenze poco dopo le 12, quando al termine del volo a bordo di un jet partito da Belgrado ha messo per la prima volta piede in riva all’Arno il grande colpo dell’estate viola. Luka Jovic non stava più nella pelle e come lui i cento tifosi della Fiorentina che, sfidando la canicola, hanno atteso per ore all’esterno dell’aeroporto di Peretola, in un tripudio di cori, sciarpe e bandiere, la punta arrivata dal Real Madrid: scene che non si vedevano dal 2019, quando la città diede il benvenuto a Rocco Commisso e poi, pochi giorni dopo, accolse un fuoriclasse come Franck Ribery.

Peccato solo che stavolta, con un dribbling degno della sua classe, Jovic abbia alla fine evitato tutti i presenti, posticipando il vero bagno di folla a poche ore dopo, quando in centro città ha iniziato le visite mediche: in quella circostanza, sceso dal Van dai vetri oscurati, è stato impossibile non farsi travolgere dall’amore del popolo viola. A Firenze l’entusiasmo stava montando ormai da giorni, per un affare che la squadra mercato ha chiuso in nemmeno un mese, affidandosi a una formula per certi aspetti rivoluzionaria: acquisto a titolo definitivo dopo la risoluzione del contratto dell’attaccante con i Blancos e contratto di due anni, con opzione per il biennio successivo".