Chi ben comincia…La colonna vertebrale viola è quasi completata

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Il famoso detto ben si sposa con l'inizio di mercato della Fiorentina. Arrivati a nemmeno metà luglio, il club viola ha già messo a referto tre colpi: Mandragora , Jovic e Gollini , quest'ultimi due sbarcati a Firenze all'antivigilia della partenza per Moena. All'appello manca solo Dodò per il quale basta avere solo un po' di pazienza perché la trattativa - come vi abbiamo raccontato giovedì 7 luglio - è sul rettilineo finale. In una parola: programmazione. Sì perché Italiano avrà la possibilità di lavorare fin da subito con la squadra quasi al completo. Non certo un dettaglio visto la stagione "anomala" che ci apprestiamo a vivere, con un tour de force che comincerà ad agosto per terminare in inverno in concomitanza con l'inizio dei mondiali in Qatar.

Non solo la tempistica degli acquisti deve essere sottolineata, ma anche i ruoli dei nuovi colpi. Portiere, mediano e attaccante. Ovvero la colonna vertebrale senza la quale una squadra non ha ragione di esistere. È vero, manca il difensore centrale ma la Fiorentina sarà per forza di cose costretta a intervenire nuovamente sul mercato se, come sembra, Milenkovic lascerà Firenze. Chi scrive sa benissimo che la sua permanenza in viola sarebbe una "notizia", ma la speranza è l'ultima a morire perché è difficile trovare in Serie A marcatori più forti del serbo. Non abbiamo considerato Dodò semplicemente perché gioca a destra e non in mezzo, ma il suo arrivo non deve essere sottovalutato. Il brasiliano è un giocatore di prima qualità.