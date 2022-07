Jovic e Gollini, dolce atterraggio. La parola chiave è Europa

Affetto ed entusiasmo per i due giocatori arrivati per le visite mediche

Repubblica Firenze scrive degli arrivi di Luka Jovic e Pierluigi Gollini a Firenze. L’atterraggio intorno all’ora di pranzo a Peretola per l’attaccante serbo, proveniente dal Real Madrid e che per i prossimi due anni (più opzione su altri due) sarà a tutti gli effetti un calciatore viola. Tanta voglia di giocare e di dimostrare che il talento è sempre cristallino. Poi il portiere, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’Atalanta. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno, dal momento che aveva militato nelle giovanili viola dal 2010 al 2012 prima di accettare l’offerta del Manchester United. Non è un caso che sui social, Gollini, abbia cambiato la sua immagine profilo scegliendo una foto di quando ragazzino giocava coi viola. La parola chiave è Europa e l’entusiasmo è enorme. Negli ultimi giorni migliaia di tifosi viola hanno rinnovato il proprio abbonamento e la stagione alle porte si preannuncia ricca e avvincente su più fronti.