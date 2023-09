Theate-Vranckx, loro i prescelti. Per il difensore la strada è tracciata

Partendo dal difensore, la Fiorentina vuole chiudere per l'ex Bologna che ha già fatto capire di voler tornare in Italia. Il Rennes ha accettato la proposta viola di un prestito oneroso con opzione d’acquisto per il prossimo anno.

Il mercato sta per finire e la Fiorentina deve completare gli ultimi colpi. Con la certezza delle partite europee, la Viola può affondare i vari colpi per rinforzare la rosa. Dopo le smentite che riguardano Garcia e Demme, ecco che la scelta è stata fatta: Theate-Vranckx, saranno loro i colpi. Partendo dal difensore, la Fiorentina vuole chiudere per l'ex Bologna che ha già fatto capire di voler tornare in Italia. Il Rennes ha accettato la proposta viola di un prestito oneroso con opzione d’acquisto per il prossimo anno. Su questo fronte, rimane decisiva la scelta del futuro di Martinez Quarta.