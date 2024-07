Tessmann come Beltran: il centrocampista impegnato alle Olimpiadi con gli USA

La trattativa è durata diverse settimane, ma i primi momenti viola di Andrea Colpani sono volati. Giovedì sera le visite mediche, ieri mattina la firma sul contratto, la prima foto con la maglia della Fiorentina e l’annuncio ufficiale dell’acquisto sul sito del club. Come scrive La Nazione, tutto questo mentre lui era già in viaggio verso Preston, dove nel primo pomeriggio ha raggiunto la squadra in ritiro e ha riabbracciato Raffaele Palladino .

Ora il centrocampo

Archiviato con successo l’affare con il Monza, Daniele Pradè ha speso le ultime ore a colloquio con il Venezia. Doppia trattativa, slegata, ma l’affare Lucchesi (ormai prossimo al prestito nella squadra di Di Francesco) ha riaperto i canali per Tanner Tessmann(LA SCHEDA). La prima proposta della Fiorentina non è stata accettata, ma la base per la trattativa c’è e i confronti andranno avanti con ottimismo anche oggi. Tra l’altro, nelle ultime ore si è capito che Tessmann gradirebbe eccome l’approdo in viola. E non è poco, perché su di lui ci sono le squadre più disparate in Italia e all’estero. Costo intorno ai 7-8 milioni. Per il momento però, il centrocampista è attualmente impegnato alle Olimpiadi con gli Stati Uniti, come Beltran con l'Argentina U23.