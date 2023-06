Terzic, Bianco e Duncan: il trio in partenza. Tante sicurezze su Milenkovic

Dando per scontata la cessione di Amrabat (ma servono almeno 30 milioni per accontentare Commisso) e considerando la voglia di giocare di Bianco (andrà in prestito) resta in bilico la posizione di Duncan

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle cessioni della Fiorentina. Lasciato partire Venuti, restano in uscita sia Igor (forte il pressing del Fulham) che Terzic, per il quale si sta rifacendo vivo il Bologna. Difficile invece, anche se da Napoli insistono nel considerarlo il possibile dopo Kim, che Commisso lasci partire Milenkovicanche se, come sempre, in caso di offerte fuori mercato (dai 30 milioni in su) tutto tornerebbe in discussione. Tante incognite anche a centrocampo. Dando per scontata la cessione di Amrabat (ma servono almeno 30 milioni per accontentare Commisso) e considerando la voglia di giocare di Bianco (andrà in prestito) resta in bilico la posizione di Duncan. Un altro che ha convinto soltanto a tratti e che, davanti alla prospettiva di giocare con più continuità, sarebbe ben felice di coglierla.