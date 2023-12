Terracciano e Christensen diventati due garanzie: grazie anche a Savorani

Le ultime due partite hanno dato le risposte che la Fiorentina stava cercando sul lato portieri. Risposte che servono soprattutto alla società viola per sentirsi ripagata dall'investimento fatto in Estate. Le ultime due gare sono servite per aumentare la sicurezza nel portiere titolare, Terracciano e dare maggiore fiducia al secondo, Christensen, ma con un futuro ad ora garantito. Ci vorranno altre prove per capire il reale stato di forma dei due ma il momento è confortante. L’ex Empoli era e rimane un portiere affidabile, che non ti ruba l’occhio e che a volte pasticcia con i piedi però tra i pali ha il rendimento sicuro di chi possiede occhio, senso della posizione e riflessi. Ma dal match contro il Parma in Coppa Italia è possibile contare anche sul portiere danese. Un grande merito va dato a Marco Savorani preparatore dei portieri tanto bravo e tanto apprezzato al punto che la Fiorentina lo divide con la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti. Il suo metodo paga e i risultati ne sono l'evidenza. Lo riporta il Corriere dello sport