Terracciano & co: ecco gli intoccabili della Fiorentina

Con nove partite da giocare in un mese Italiano tenterà di gestire al meglio la rosa

Redazione VN

Il Corriere Fiorentino scrive di cinque intoccabili della Fiorentina perché hanno qualcosa in più degli altri o, semplicemente, perché non hanno alternative. E' il caso, in primis, di Terracciano visto l'infortunio occorso a Sirigu. San Pietro d’ora in avanti le dovrà giocare praticamente tutte.

E poi Dodò che, dopo un complesso avvio di stagione, ha avuto un ruolo chiave nel filotto di vittorie di marzo. Non a caso è partito titolare nelle quattro gare vinte in campionato (con Verona, Milan, Cremonese e Lecce), così come nei due match col Sivasspor. Dall’altra parte Biraghi potrà invece contare su Terzic per tirare un po’ il fiato, anche se il serbo dovrà ritrovare la miglior condizione dopo il guaio muscolare rimediato a Verona.

A centrocampo Mandragora e Amrabat ormai rappresentano una coppia (quasi) fissa. Offrono quantità e qualità, geometria e interdizione, e per questo saranno molto spesso chiamati agli straordinari.

Per qualità, nessuno può pareggiare Nico Gonzalez. Un altro che nonostante gli esterni non manchino (Ikonè, Saponara, Sottil, Brekalo, Kouame) difficilmente (anche se sabato a San Siro dovrebbe andare in panchina) potrà tirare troppo il fiato. Infine Cabral. Certo, una volta recuperato Jovic troverà il suo spazio, ma ora come ora il serbo non offre le stesse garanzie del brasiliano.