Temperature rigide, ma il Franchi sarà lo stesso una bolgia: i numeri

Quali posti rimangono?

Le zone più ambite, come scrive il Corriere dello Sport, - quelle a bordo campo o a ridosso delle panchine - sono subito andate sold-out. Come del resto il settore ospiti (2.314 posti) preso d’assalto dai tifosi emiliani fin dalle prime ore dalla messa in vendita dei biglietti. Per ciò che riguarda gli spicchi dello stadio riservati ai sostenitori viola, non sono più in circolazione tagliandi per i due parterre, così come per le zone centrali della tribuna. Resta una discreta disponibilità sia in Maratona (dove non sono già più acquistabili le sedute centrali) che in curva Fiesole, dove pur con ampie porzioni vuote è atteso un tifo incessante in previsione di una sfida che può consentire a Biraghi e compagni l’approdo per il terzo anno di fila al penultimo atto del torneo, di cui la Fiorentina è vicecampione in carica.