Tegola Dargowski: torna in cattedra “San Pietro” Terracciano

Dragowsky starà fuori per un po' ma Terracciano è pronto a riprendersi i pali viola e a riportare la Fiorentina alla vittoria

Come riportato ieri, Dragowski ha subito un fastidioso infortunio alla coscia destra che lo terrà lontano dai pali per 3 o 4 settimane . Una brutta perdita per Italiano , viste le ottime prestazioni del polacco nelle ultime uscite viola ma il sostituto è già pronto e finora non ha mai deluso.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Pietro Terracciano è pronto a difendere la porta viola in attesa del rientro di Dragowski. L'ex Empoli ha giocato finora 340' minuti, di cui 250' in Serie A. Un aspetto comune lega tutte le sue prestazioni in viola: la sicurezza. Terracciano ha mostrato le sue abilità e ha dimostrato che in questa Fiorentina può essere un punto di riferimento. Insomma, "San Pietro" è ponto a tornare tra i pali per dare il suo aiuto a Italiano a riportare i viola alla vittoria.