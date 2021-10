Sguardo al futuro: la coppia neroverde o i bomber in difficoltà

Bisogna pensare al dopo Vlahovic e la Fiorentina è già all'opera per trovare il sostituto. Il sogno resta la coppia neroverde

Salvo grandi sorprese , Dusan Vlahovic farà parte del passato della Fiorentina e adesso non c'è tempo per pensare a quello che sarebbe potuto essere ma bisogna concentrarsi su quello che sarà. Commisso lo sa bene e ha già dato l'ordine di trovare un giusto sostituto il prima possibile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i nomi per il dopo Vlahovic sono gli stessi fatti nella scorsa estate. Il sogno viola sarebbe quello di portare a Firenze la coppia neroverde Scamacca-Berardi, ma ora come ora rimane una trattativa troppo complicata. Ecco che allora spuntano i nomi degli attaccanti sondati e Belotti, con Borja Mayoral, rimangono i profili più caldi. Attenzione alla pista estera però, perché Krzysztof Piątek vorrebbe tornare in Italia e la Fiorentina sarebbe un palcoscenico ideale per tentare il rilancio della sua carriera.