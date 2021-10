VN – Quanto sta fuori Dragowski? Il parere medico sull’infortunio

L'infortunio di Dragowski prevede uno stop di 3/4 settimane. Questo il parere specialistico del medico dello sport, sentito da Violanews

Nel report si parla di "lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra". Lesioni molto frequenti nel mondo del calcio . Secondo il parere di un esperto di medicina dello sport - sentito da Violanews - il giocatore dovrebbe star fermo tra le 3 e le 4 settimane. Si tratta infatti di una posizione delicata per un calciatore, perché soggetta a possibili ricadute. È fondamentale non avere fretta, non forzare il rientro in campo, prima di un completo recupero.