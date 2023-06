Tanti con le valigie pronte: Ikoné in bilico, Milenkovic e Nico intoccabili

Pochi intoccabili, tanti sul piede di partenza. La Nazione fa il punto della situazione sul fronte uscite di casa Fiorentina dove Venuti,Saponara e Sirigu hanno già fatto le valigie. A centrocampo è certo l'addio di Amrabat, ma il club resta in attesa dell'offerta da 30 milioni per liberarlo, mentre in difesa Igor è fortemente indirizzato verso il Fulham. Certo dell'addio anche Duncan, ma vista la stagione non esaltante e un solo anno di contratto sarà difficile cederlo a titolo definitivo. Stessa situazione contrattuale anche per Terzic, corteggiato dal Bologna, mentre Bianco - corteggiatissimo in Serie B - va verso il prestito.