Tanti alla Fiorentina andranno via. Firenze è delusa, serve la svolta

Stasera serve la partita perfetta. Per vivere una serata del genere, però, la Fiorentina deve essere cosciente di giocare innanzitutto per la sua gente, per i suoi tifosi, per una città delusa da una stagione raramente esaltante però ancora legata alla speranza di un finale a sorpresa. E quindi pronta a sostenere i viola. E’ uno di quei momenti in cui non valgono solo la forza, la tecnica, la qualità, la condizione fisica: oggi vale anche il sentimento che lega una squadra al proprio pubblico. Parecchi protagonisti della Fiorentina attuale probabilmente saranno altrove la prossima stagione: c’è un allenatore in partenza, ci sono giocatori in scadenza, giocatori in prestito, giocatori che possono avere un mercato interessante, giocatori che hanno deluso, giocatori che sono in bilico. Lo riporta il Corriere dello Sport.