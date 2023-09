TABELLA – Tutti gli ingaggi della Fiorentina: Milenkovic stacca tutti, i nuovi…

In basso vi riportiamo la tabella del Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli ingaggi dei giocatori della Fiorentina per la stagione 2023/24. Le cifre sono al netto, ma si cita anche il dato del monte ingaggi lordo complessivo che supera 65 milioni: si tratta di un record per la gestione Commisso. Come si vede Milenkovic è (nettamente) il più pagato della rosa con 3,3 milioni, con Nico Gonzalez che andrà ad insidiarlo con l'imminente rinnovo di contratto. Tra i nuovi, Beltran, Nzola e Mina si assestano su uno stipendio da 1,5 milioni di euro, Parisi arriva a 1,2 mentre Maxime Lopez e Christensen si fermano poco sotto il milione. 400mila euro annui per Infantino, mentre discorso a parte per Arthur il cui ingaggio è pagato quasi interamente dalla Juve. In coda alla classifica, insieme agli altri giovani viola, c'è anche Kayode con i suoi 30mila euro di stipendio, che potrebbero però aumentare presto con un nuovo contratto.