Questa mattina su La Repubblica si legge della svolta ottenuta nelle ultime ore grazie al decreto “Semplificazioni” presentato e approvato nelle ultime ore in Parlamento. Nello specifico, per quanto riguarda le infrastrutture come può essere l’Artemio Franchi, si legge nel decreto che la responsabilità e l’ultima parola di fronte ad un progetto di ristrutturazione di un impianto sportivo spetta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che va a definire i modi e le forme di conservazione soltanto quando viene presentato il progetto stesso. Per quanto riguarda l’Artemio Franchi potrebbero esser conservate la copertura della tribuna, le scale elicoidali e la Torre di Maratona semplicemente spostandole da quello che sarà il nuovo impianto per poi riposizionarle in forme e dimensioni differenti. Una pratica familiare all’architetto Casamonti che ha già applicato modifiche simili sullo stadio di Tirana in Albania in passato. Altro punto fondamentale del decreto Semplificazioni è quello in cui si attesta che lo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la funzionalità e la sicurezza dell’impianto stesso che verrà progettato.

I tempi? Una volta presentato il progetto, il Ministero avrà a disposizione al massimo 120 giorni per approvarlo e permettere l’inizio dei lavori di ristrutturazione.

