Il restyling prende forma: ecco cosa si potrà fare a Campo di Marte

L’emendamento “sbloccastadi” ha visto la luce ieri mattina, e l’ipotesi legata al restyling del Franchi ha preso decisamente quota, anche se, assicura La Nazione, Commisso continua a preferire Campi Bisenzio. La proposta va ancora votata in Senato e alla Camera, ma si dovrebbe trattare di una formalità. Quindi assume contorni definiti la proposta del sindaco Nardella di riqualificare l’intera area di Campo di Marte. Come? La convenzione per i campini scade nel 2022, per cui si possono ricavare addirittura 30mila metri quadri di area commerciale mettendo insieme anche gli spazi ricavati dall’impianto ristrutturato; quindi verrebbe realizzato un ampio parcheggio nell’area che confina con Campo d’Arrigo, e verrebbe fatta passare vicino allo stadio una linea tramviaria, pronta non prima del 2025. Commisso ha a disposizione la possibilità di fare la mossa decisiva.

I DETTAGLI E IL TESTO DELL’EMENDAMENTO IN QUESTIONE