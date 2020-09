Nardella: “Commisso può fare i salti di gioia, una vittoria di Firenze per la Fiorentina”

Dario Nardella è intervenuto ai microfoni del “Pentasport” di Radio Bruno per commentare la svolta arrivata da Roma per la norma sblocca-stadi:

Sono felicissimo, non solo per la nostra città ma per tutta l’Italia. Sono orgoglioso che tutto questo sia nato da Firenze. Non esito a definirla una svolta per lo sport italiano, perché adesso possiamo rivalutare gli stadi partendo dalla loro utilità, senza per questo sminuirne il valore storico. L’anomalia nasce dalla difficoltà nel conciliare il valore sentimentale e con la necessità di ammodernare le strutture. Non c’è da prendersela con chi al Comune di Firenze, nel 1984, ha posto il vincolo per la tutela del valore architettonico. Il nodo fondamentale della nuova norma è lo stabilire dei tempi chiari, brevi e l’introduzione del silenzio-assenso che costituiscono una procedura più semplice e rapida con la quale ci dovevamo misurare fino ad oggi. Abbiamo dato un grandissimo messaggio di responsabilità, per la quale mi sento di ringraziare tutte le forze politiche che hanno lavorato insieme. Questa norma è una vittoria di Firenze e credo che anche Commisso possa ritenersi pienamente soddisfatto, penso faccia i salti di gioia ed è anche merito suo questo traguardo. Ci sono varie ipotesi praticabili, bisogna dare il tempo alla Fiorentina per indicare la propria preferenza, prima di tutto vogliamo andare incontro alle esigenze della squadra. A Ferragosto abbiamo rischiato con l’approvazione della variante urbanistica per Campo di Marte che prevede la realizzazione di volumi commerciali, ma abbiamo dimostrato che a volte occorre gettare il cuore oltre l’ostacolo.