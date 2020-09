Sulle pagine de La Nazione e del Corriere Fiorentino leggiamo dello “Sbloccastadi”, la proposta di emendamento avanzata da Italia Viva e appoggiata da Lega e PD che permetterebbe finalmente il restyling del Franchi. Come? Semplicemente spostando altrove gli elementi architettonici di rilievo, sui quali la Soprintendenza manterrebbe la propria giurisdizione. La deroga sarebbe prevalente anche sulle valutazioni di impatto ambientale e paesaggistico, lasciando alla Fiorentina e alle altre squadre campo praticamente libero per procedere ai lavori. In sostanza, l’emendamento assegna più importanza alla fruibilità e all’adeguamento agli standard europei rispetto al valore testimoniale. E c’è anche la clausola fast fast fast: “il provvedimento deve essere adottato entro il termine di 90 giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori 30 giorni per la richiesta di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza. Nel caso in cui i tempi non fossero rispettati il vincolo di tutela artistica, storica e culturale sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale già adottate“.