Supercoppa Primavera: stasera contro l’Inter Aquilani e l’ennesima finale

Alberto Aquilani non vuol nemmeno sentir pronunciare la parola sazietà, «altrimenti è bene che questi ragazzi cambino mestiere» - ama ripetere il tecnico. Ecco perché stasera, quando a Monza alle 20.30 andrà in scena la finale di Supercoppa italiana tra Fiorentina e Inter il tecnico ha come unico obiettivo quello di alzare l’ennesimo trofeo della sua gestione. Oggi per Toci e compagni (privi di Favasuli, squalificato) è in programma la sfida più affascinante di tutte - scrive La Nazione. Contro quell’Inter che in passato ha saputo regalare tanti dispiaceri ai viola. Stasera all’U-Power Stadium, dove è atteso anche Commisso in tribuna. Per il patron quello odierno potrebbe essere il quinto trofeo in quattro stagioni (la Fiorentina ha già vinto due Supercoppe, nel 2011 e nell’ultima edizione).