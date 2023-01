Stangatona per Favasuli! Salta la Supercoppa ma non solo

Arriva il comunicato del Giudice Sportivo per quanto riguarda l'ultima giornata del Campionato Primavera. Costantino Favasuli è infatti stato squalificato per ben 4 giornate. Il terzino Viola salterà dunque la Supercoppa Primavera di domani ma anche le successive 3 giornate di campionato. Il calciatore è stato sanzionato per lo schiaffo rifilato ad un avversario valutato come comportamento scorretto dal giudice.