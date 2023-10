Supercoppa, è rebus. De Laurentiis si sfila, ma la Fiorentina: “Ci saremo”

No alla Supercoppa in Arabia, anzi si. Si è alzato un polverone attorno all’ultima assemblea di Lega Calcio nella serata di lunedì. Repubblica Firenze ricostruisce gli avvenimenti di lunedì sera quando i club erano collegati da remoto per discutere della questione Final Four a Riad. La Lega doveva soltanto prendere atto di uno slittamento delle gare inizialmente previste per i primi di gennaio. Le semifinali invece si giocheranno a fine mese: Napoli- Lazio e Inter- Fiorentina il 21 e il 22 gennaio, la finale il 25. Qualcosa però non è andato secondo i piani. Il Napoli, infatti, ha sollevato forti dubbi sulla necessità di svolgere la Final Four in Medio Oriente. Gli scenari drammatici in corso, le questioni legate alla tutela dei diritti umani. Ma non solo. Anche un calendario che per i partenopei si farebbe assai complicato, tra Coppa d’Africa, campionato e Champions.