La Fiorentina diserta la Supercoppa? Arriva la smentita, club infastidito

Sui giornali questa mattina ha trovato spazio una notizia che paventava la possibilità che la Fiorentina potesse disertare l'appuntamento con la Supercoppa che si giocherà in Arabia a gennaio. Un'indiscrezione che il club ha prontamente smentito spiegando che al momento non esiste nessun tipo di rischio che la società non partecipi alla coppa. La società fa inoltre sapere di essere particolarmente infastidita per le notizie filtrate in questo senso.