Supercoppa, Barone è una furia: Fiorentina in uno stadio da Lega Pro?

La Supercoppa Italiana sta diventando un vero proprio caso. Gli arabi infatti, sembrano non dare la giusta importanza al torneo tanto che il malcontento delle quattro partecipanti sta aumentando giorno dopo giorno. Il Corriere dello Sport non mette dubbi sul torneo, che quindi non salterà, ma i club non sono soddisfatti. Non solo il continuo cambiamento delle date, ma anche le strutture non sembrano adeguate. Barone infatti, nella riunione in Lega di oggi, si farà sentire: la Fiorentina giocherà nello stadio dell'Al-Shabab, 16 mila posti e considerato un impianto da Lega Pro. E perchè i club spagnoli giocheranno sempre nello stadio dell'Al-Nassr di Ronaldo? Con 25 mila posti? Insomma, tanti interrogativi che rendono ancora più complicata la questione supercoppa.