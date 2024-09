Sulle orme di Muriel e Vlahovic: in tre minuti Gudmundsson cambia la Fiorentina

Oltre ai gol, Gudmundsson ha mostrato la sua versatilità, giocando su tutto il campo. Ha partecipato sia in attacco che in difesa, aiutando a proteggere il vantaggio nei minuti finali. Con la sua intelligenza tattica e capacità di adattarsi, l'islandese ha subito dimostrato di essere un elemento cruciale per la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.