Sul campo non c’è storia. E la difesa è stata ritrovata

Doveva vincere e l’ha fatto. In scioltezza, senza grosse preoccupazioni, contro l’ultima della classe. Il lungo applauso a inizio partita per Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari ed ex viola, rimane a testimonianza di come il pubblico fiorentino rimanga affezionato e legato a chi, in questa piazza, esprime tutto sé stesso con qualità, coraggio, umiltà. Come scrive La Repubblica, sul campo però non c’è storia: la Fiorentina spinge, i sardi faticano a contenere. Bastano due minuti e Nico Gonzalez sblocca il risultato: rasoterra dentro l’area a beffare Radunovic e sesta rete stagionale per l’argentino. In campionato sono quattro gol e la curiosità e che quello di ieri sera, in un Franchi gremito da oltre 27 mila spettatori, è il primo di piede. Tutti gli altri erano stato realizzati di testa, altro punto forte per il numero dieci viola che pochi giorni fa ha prolungato il contratto fino al 2028. Nico c’è. Ma è tutta la squadra a girare.