QS: “La Fiorentina vince e Firenze si alza in piedi. È in zona Champions”

"Tre schiaffi a un Cagliari piccolo piccolo, la Fiorentina vince e va ad accomodarsi al tavolo delle big del campionato". Cosi la Nazione commenta la vittoria della squadra di Italiano contro Ranieri. Tre punti che fanno sognare la Fiorentina, adesso terza insieme alla Juventus e di rincorsa dietro le due milanesi. In una gara senza storia, la Viola stupisce e si dimostra cresciuta e più consapevole. Apre tutto Nico Gonzalez che solo dopo 2 minuti sfrutta un errore di Radunovic e trova il gol dell'1 a 0. Poco dopo, l'unico squillo del Cagliari con Nandez, salvato da Kayode. Per il resto, la squadra di Ranieri crolla sotto una Fiorentina che trova il raddoppio con una grande azione di Kayode, deviata da Dossena nella propria porta. Nella ripresa, la Viola gestisce e Italiano pensa alla Conference League. Ma nel finale, ecco che Nzola trova il gol del tre a zero, si sblocca e Italiano tira un sospiro di sollievo importante. La Fiorentina è terza e non vuole smettere di sognare.