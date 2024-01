Subito Belotti a Lecce? La tentazione di Italiano e la duttilità di Beltran

Belotti arriva alla Fiorentina, si legge su La Nazione, con l’obiettivo di rigiocarsi a Firenze quelle chance (anche in chiave di ritorno in Nazionale) che non ha avuto, o saputo sfruttare, dopo aver salutato il Torino per diventare un giocatore della Roma. Di sicuro il Gallo arriva a Firenze pronto per prendersi subito sulle spalle la responsabilità di una maglia da titolare, cosa che potrebbe già accadere venerdì sera nell’anticipo di campionato a Lecce.