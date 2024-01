Stasera non è come le altre: crocevia fondamentale per la stagione

Quella di stasera contro il Bologna non è una partita come le altre per la Fiorentina: in campo servono 11 leoni

Redazione VN

Il mese di gennaio come snodo fondamentale per la Fiorentina, che si scrive dalla vittoria ai rigori sofferta e sudata contro il Parma del 6 dicembre scorso, perché con quella ha aggiunto il quarto di finale di Coppa Italia alla Supercoppa, che già c’era nel calendario di questo mese. Stasera, anche se non c’è un trofeo come in Arabia subito a disposizione di chi vince, la sfida è da dentro o fuori e si sa quanto ci tenga la squadra viola a tornare a Roma dopo la sconfitta nella finale di maggio con l’Inter. E come scrive il Corriere dello Sport, c’è un modo solo per avvicinare l’Olimpico con l’ultima tappa poi in programma: battere il Bologna. Ecco perché è una partita che conta così tanto nello scacchiere delle sessanta (circa) gare che ci saranno ancora una volta in stagione.

L'ora di Beltran — Conta tanto questa gara e ci vuole la migliore Fiorentina del momento. Per avere ragione su i rossoblù Vincenzo Italiano si affida a Beltran, per il quale il tecnico siciliano ha fatto perfino un’eccezione nella consueta alternanza tra i due centravanti, schierandolo consecutivamente in quattro occasioni (Ferencvaros in Conference League, Verona, Monza e Torino in campionato) e venendo ripagato dall’argentino con due gol determinanti per il doppio 1-0 inflitto a gialloblù veneti e i biancorossi brianzoli. Salvo poi, Italiano, puntare di nuovo su Nzola sabato sera, con l’angolano che ha sprecato nuovamente l’occasione, rimanendo fermo ancora all’unico gol segnato in questa Serie A (il 3-0 ininfluente al Cagliari addirittura il 2 ottobre) nonostante, da titolare o subentrando, abbia 19 presenze su 19. E allora Italiano torna a scommettere su Beltran, anche se non per questo “abbandona” Nzola: non l’ha mai fatto con nessuno e non lo farà con l’angolano, che ha voluto e che conosce meglio di chiunque altro alla Fiorentina.