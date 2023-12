Stasera inizia l’operazione “rivincita”: dall’Inter al Parma per arrivare a Roma

"L’avevamo lasciata sul prato dell’Olimpico, con le lacrime agli occhi e mille rimpianti nel cuore e nella testa per una finale giocata alla pari con l’Inter". Si apre così il pezzo del Corriere Fiorentino sulla partita di stasera contro il Parma. Era il 24 Maggio e finalmente oggi parte la missione "rivincita". La partita di stasera andrà affrontata con la massima serietà, perché il calcio non perdona e in più il Parma è primo in Serie B. La squadra di Pecchia arriverà a Firenze libera da ogni preoccupazione e con tanta leggerezza. La Fiorentina invece con molte rotazioni dovrà fare la partita con l'obbligo di vincere. Nzola dovrà rilanciarsi anche se Italiano non ha ancora scelto il titolare per stasera, certo una esclusione saprebbe di bocciatura, ma con il tecnico viola non si sa mai. Per il resto sarà una viola nuova, mai vista. Perché per correre su tre fronti, c’è bisogno di tutti. E la partita di oggi è l’occasione per capire su chi può contare Italiano.