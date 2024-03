Stamattina l’ultimo saluto a Joe, poi la Fiorentina inizierà a pensare al Milan

Dopo aver reso omaggio nella giornata di ieri al direttore generale della Fiorentina Joe Barone- omaggio che probabilmente sarà ripetuto questa mattina - la squadra di Vincenzo Italiano si prepara a scendere in campo al Viola Park per il complicato ma doveroso ritorno agli allenamenti. La prima seduta successiva ai drammatici tre giorni appena trascorsi, è prevista alle ore 11. La compagine gigliata inizierà la preparazione dell’incontro casalingo di sabato 30 marzo con il Milan di Stefano Pioli, che allo stadio Artemio Franchi rivivrà, così come nel periodo della tragica scomparsa di Davide Astori, una serata di grande commozione e dolore, in quanto sarà la prima sfida ufficiale senza Joe Barone. Lo riporta il Corriere dello Sport.