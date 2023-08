Staffetta Ikonè-Gonzalez, fiducia a Terracciano. Attenzione alla mossa Sabiri

La Nazione fa il punto sulla formazione della Fiorentina. A Genova dovrebbe giocare dunque Terracciano. Per quanto riguarda il resto, molto dipenderà da che tipo di rotazioni voglia fare il tecnico in vista della doppia sfida europea, chiaramente entrambe le partite sono da circoletto rosso per l’importanza che rivestono. In ogni caso a destra dovrebbe esserci Dodo, al centro Milenkovic con Quarta (o Ranieri) ed a sinistra Biraghi (Parisi potrebbe giocare in Conference). A centrocampo probabile coppia formata da Arthur e Mandragora (in attesa di sviluppi sul fronte mercato per Amrabat), con Bonaventura di raccordo con l’attacco. A sinistra, nel tridente offensivo, viaggia verso una maglia da titolare Sabiri, mentre a destra potrebbero alternarsi Gonzalez ed Ikoné. Entrambi non in grandissima condizione. L’argentino si è aggregato in ritardo, il francese è alle prese con un problemino all’anca.